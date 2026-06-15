Рыхлая эмаль и ферменты слюны: Как наследственность влияет на здоровье зубов

Состав слюны тоже может достаться от родителей. Некоторые ферменты в ней провоцируют раннее повреждение эмали и запускают воспалительные процессы, подчеркнул эксперт.
«Гены, которые переходят от родителей детям, влияют на состояние человеческого организма и особенности анатомии», — отметил собеседник RG.ru.
К слову, летом кариес получает почти идеальные условия для роста: лимонад пьётся часами, мороженое липнет к зубам, а жара сушит рот. Life.ru выяснил, почему обычные сезонные радости могут обернуться визитом к стоматологу.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.