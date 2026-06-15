В Госдуме объяснили, как перенести сроки капремонта на более ранние

Для переноса сроков капитального ремонта на более ранний период собственникам жилья необходимо инициировать техническое обследование дома. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в комментарии RT.
По его словам, ключевую роль играют не жалобы жильцов, а оформленные технические документы — акт осмотра, дефектная ведомость и при необходимости результаты полноценного обследования. Для их получения следует обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, жилищную инспекцию или к региональному оператору.
После фиксации проблем вопрос может быть вынесен на общее собрание собственников. Жильцы вправе утвердить перечень работ, определить сроки и источники финансирования капитального ремонта.
Якубовский уточнил, что больше возможностей для ускорения ремонта есть у домов со спецсчетом: при наличии средств или дополнительного финансирования работы можно начать раньше сроков региональной программы. Если же средства аккумулируются у регионального оператора, потребуется добиваться корректировки краткосрочного плана или самой программы капремонта. Основанием для этого служат результаты технического обследования, при этом актуализация программ проводится не реже одного раза в год.
Парламентарий также подчеркнул, что не все дефекты относятся к капитальному ремонту. Протечки, проблемы с инженерными системами и другие нарушения, влияющие на безопасность, могут относиться к текущему ремонту и содержанию дома. В таких случаях управляющая компания обязана реагировать без ссылок на будущий капремонт, а при бездействии жильцы вправе обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру.
Ранее сообщалось, что жильцы дома на Бурденко в Нижнем Новгороде боятся обрушения и требуют капремонта.