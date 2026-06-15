В Госдуме объяснили, как перенести сроки капремонта на более ранние

Якубовский уточнил, что больше возможностей для ускорения ремонта есть у домов со спецсчетом: при наличии средств или дополнительного финансирования работы можно начать раньше сроков региональной программы. Если же средства аккумулируются у регионального оператора, потребуется добиваться корректировки краткосрочного плана или самой программы капремонта. Основанием для этого служат результаты технического обследования, при этом актуализация программ проводится не реже одного раза в год.