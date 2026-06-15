Глава Минлесхоза высказался о негативной тенденции с елками в Беларуси

Министр лесного хозяйства Александр Кулик в интервью sb.by высказался о негативной тенденции с елками в Беларуси.
— В 2025 году по сравнению с 2024-м объем усыхания ельников увеличился в 1,4 раза, что указывает на сохраняющуюся негативную тенденцию, — заявил глава ведомства.
По его словам, именно это остается одним из ключевых факторов, который увеличивает объемы санитарных рубок. Кроме того, сказывается комплекс неблагоприятных факторов.
Александр Кулик уточнил, что ураганные ветры и продолжительные летние засухи ослабили насаждения, создав благоприятные условия для массового размножения короеда-типографа, который активно заселяется на ослабленных деревьях. Так, за 2025 год на учет было поставлено 18,5 тысячи гектаров усыхающих еловых насаждений с объемом 4,1 млн кубов.
Как подчеркивает глава Минлесхоза, морозная зима не оказала влияния на уменьшение численности вредителей. Большинство насекомых, включая короеда-типографа, приспособились к низким температурам. Массовая гибель, поясняет он, возможна только при сочетании сильных морозов и неблагоприятных условий зимовки:
— А вегетационный период 2025 года — с мая по август — был достаточно теплым и сухим, что благоприятно для насекомых. Молодые жуки ушли на зимовку в лесную подстилку, где практически любой минус им нипочем.
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