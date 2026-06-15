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Суслики продолжают кусать людей на Татышеве

Только за последние семь дней 12 человек обратились за медицинской помощью после укусов сусликов на красноярском острове Татышев.

Только за последние семь дней 12 человек обратились за медицинской помощью после укусов сусликов на красноярском острове Татышев.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, среди официально зарегистрированных пострадавших 5 детей в возрасте 9−15 лет. К счастью, во всех случаях обошлось без серьезных последствий для здоровья.

В ведомстве напомнили, что суслики могут быть переносчиками различных заболеваний, включая бешенство.

«Знаем, знаем, они смешные. Хочется их погладить, угостить или снять на видео в упор. Но правило одно: никакого кормления с рук, даже если вам в глаза смотрит это “невинное” создание и просит печеньку», — призвали эпидемиологи.

Напомним, в 2024 году Роспотребнадзор направлял в дирекцию Татышев-парка предложения по принятию дополнительных мер по исключению укусов людей сусликами.

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