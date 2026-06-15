Суслики продолжают кусать людей на Татышеве

Только за последние семь дней 12 человек обратились за медицинской помощью после укусов сусликов на красноярском острове Татышев.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, среди официально зарегистрированных пострадавших 5 детей в возрасте 9−15 лет. К счастью, во всех случаях обошлось без серьезных последствий для здоровья.
В ведомстве напомнили, что суслики могут быть переносчиками различных заболеваний, включая бешенство.
«Знаем, знаем, они смешные. Хочется их погладить, угостить или снять на видео в упор. Но правило одно: никакого кормления с рук, даже если вам в глаза смотрит это “невинное” создание и просит печеньку», — призвали эпидемиологи.
Напомним, в 2024 году Роспотребнадзор направлял в дирекцию Татышев-парка предложения по принятию дополнительных мер по исключению укусов людей сусликами.
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