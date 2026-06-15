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Иностранцу грозит до 5 лет тюрьмы за бросок телефона в российского полицейского

В международном аэропорту Благовещенска имени Муравьева-Амурского 7 июня произошёл инцидент с участием иностранца.

В международном аэропорту Благовещенска имени Муравьева-Амурского 7 июня произошёл инцидент с участием иностранца. 37-летний гражданин одной из стран Центральной Азии находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции стали составлять на него административный протокол.

Мужчина выразил недовольство. Он начал угрожать полицейскому, а затем бросил в него свой мобильный телефон. Силовик не пострадал, но действия нарушителя были квалифицированы как насилие в отношении представителя власти.

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.