Иностранцу грозит до 5 лет тюрьмы за бросок телефона в российского полицейского

В международном аэропорту Благовещенска имени Муравьева-Амурского 7 июня произошёл инцидент с участием иностранца. 37-летний гражданин одной из стран Центральной Азии находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции стали составлять на него административный протокол.
Мужчина выразил недовольство. Он начал угрожать полицейскому, а затем бросил в него свой мобильный телефон. Силовик не пострадал, но действия нарушителя были квалифицированы как насилие в отношении представителя власти.
Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.