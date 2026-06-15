Гейджи совершил сенсацию года, нанеся Топурии первое поражение на турнире UFC в Белом доме

Это первое поражение 29-летнего Топурии в карьере при 17 победах. Гейджи одержал 28-ю победу при пяти поражениях. В январе он единогласным решением судей одержал победу над британцем Пэдди Пимблеттом и стал временным чемпионом, а сейчас забрал основной чемпионский пояс лёгкого дивизиона.