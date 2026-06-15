Один случай заболевания клещевым энцефалитом выявили в Хабаровском крае

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю осуществляет контроль выполнения плана мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций на территории Хабаровского края. По данным мониторинга, с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации края обратилось 3666 человек, из них 1418 — дети, сообщает пресс-служба Управления.