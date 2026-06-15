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Один случай заболевания клещевым энцефалитом выявили в Хабаровском крае

Всего с начала сезона в больницы региона с укусами клещей обратились 3666 человек.

Источник: AmurMedia

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю осуществляет контроль выполнения плана мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций на территории Хабаровского края. По данным мониторинга, с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации края обратилось 3666 человек, из них 1418 — дети, сообщает пресс-служба Управления.

«В текущем сезоне зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом», — говорится в сообщении.

С целью снижения численности клещей на территории Хабаровского края проводятся акарицидные (противоклещевые) обработки. На сегодняшний день уже обработано более 1600 гектаров, что составляет более 70% от запланированных объемов.

Управление напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства для его извлечения и принятия мер по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что почти 70 тысяч жителей Хабаровского края прошли вакцинацию с начала года.