Более 242 тысяч российских выпускников сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

В России продолжается основной период ЕГЭ. 15 июня выпускники сдают биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Всего на участие в экзаменах зарегистрировано более 242 тыс. человек. ЕГЭ проходит во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом, где реализуются российские программы. Для проведения экзаменов задействовали 3659 пунктов.
Самым массовым предметом в этот день стала биология. Ее сдают почти 134 тыс. участников. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает 28 заданий. На выполнение отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл для поступления в вузы составляет 36. Географию сдают более 24 тыс. человек. Работа включает 29 заданий, на ее выполнение дается 3 часа.
Письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают участники, выбравшие английский, французский, немецкий, испанский и китайский языки. Английский язык выбрали около 83 тыс. человек, немецкий 549, французский 384, китайский 388, испанский 145. Экзамен по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов и 38 заданий. На выполнение дается 3 часа 10 минут. Работа по китайскому языку включает 29 заданий и длится 3 часа. Минимальный балл по иностранным языкам составляет 22. Письменная и устная части оцениваются вместе. Устную часть участники ЕГЭ будут сдавать 18 и 19 июня.
Основной период ЕГЭ 2026 года стартовал 1 июня.