Более 242 тысяч российских выпускников сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Самым массовым предметом в этот день стала биология. Ее сдают почти 134 тыс. участников. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает 28 заданий. На выполнение отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл для поступления в вузы составляет 36. Географию сдают более 24 тыс. человек. Работа включает 29 заданий, на ее выполнение дается 3 часа.