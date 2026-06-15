Как в Волгограде помогают семьям участников СВО

В конце мая исполнилось три года с того момента, как в Волгоградской области начал действовать фонд «Защитники Отечества». Именно он решает сегодня большую часть вопросов, связанных с бойцами СВО и их семьями.
Но обращения от военнослужащих и членов их семей поступают и в аппарат Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Исходя из этого, «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" предоставили читателям возможность напрямую пообщаться с представителем аппарата, который непосредственно занимается такими проблемами.
На вопросы в ходе прямой линии ответил пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев.
Пропал без вести. Что делать?
Значительная часть вопросов была связана с определением статуса пропавшего без вести военнослужащего.
«Прежде всего, хочу выразить искреннее сочувствие близким, которые долгое время не имеют информации о дорогом для них человеке, — говорит Юрий Викторович. — Со своей стороны мы пытаемся оказывать таким семьям всяческое правовое содействие. Конструктивное взаимодействие по данному вопросу налажено как с Уполномоченным по правам человека в РФ, который входит в рабочую группу Минобороны, так с Военно-социальным центром и Главным управлением военной полиции МО РФ, в чьей компетенции находится эта тема».
Установлен нормативный порядок признания пропавших без вести военнослужащих. Военнослужащий может не вернуться не только с боевого задания, но и из командировки, отпуска, лечения. По данному факту командиром войсковой части назначается служебное расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Далее по его результатам бойцу устанавливается соответствующий статус: пропавший без вести, находящийся в плену, погибший, самовольно оставивший часть.
В случае статуса «пропал без вести» командование части обязано провести розыскные мероприятия — информацию о них должностные лица должны предоставить по запросу близких бойца.
При этом ситуация может быть разной: тяжелораненый может попасть в плен, а может быть вынесен с поля боя эвакуационно-санитарной группой другого подразделения и размещён в одном из полевых госпиталей. Боец может попасть в плен и находиться в частных тюрьмах, которых немало на линии боевого соприкосновения, эксплуатироваться как раб на строительстве защитных сооружений. Информация о пленении может не попасть в официальные украинские реестры.
Случаются настоящие чудеса. Так, одна волгоградская семья в 2023 г. получила официальную справку о смерти родственника-бойца СВО. Однако некоторое время спустя на одном из украинских порталов сестра увидела своего брата — к счастью, он был жив, находился в плену. В итоге его удалось вернуть в Россию.
Как вернуть близкого из плена?
Ещё часть вопросов читателей касалась того, как освободить из плена своего близкого.
— По факту Уполномоченный по правам человека в России является координатором по вопросам установления и вызволения из плена граждан. Эта работа ведётся в тесном взаимодействии с органами военного управления, а также Центральным агентством по розыску Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.
В частности, МККК проверяет, в каких условиях содержат военнопленных.
Всего общими усилиями федеральному Уполномоченному по правам человека удалось установить судьбу более 2000 человек из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины, некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач. За два года были вызволены из плена 10 жителей Волгоградской области.
Как провести опознание.
Мой сын год числился без вести пропавшим. В марте этого года судом был признан погибшим. Для захоронения представлены останки, однако экспертизы материалов ДНК нет. Я хочу быть уверенной, что хороню именно сына. Что мне делать?
Ольга Николаевна Т., Волгоград.
— Это больная тема во всех отношениях. Достойно предать земле тело воина — святая обязанность.
По факту гибели каждого военнослужащего возбуждается уголовное дело, в рамках которого осуществляется и процедура опознания. Идентификация погибших военнослужащих производится через судебно-медицинскую экспертизу или посредством опознания. Следственные действия проводятся Главным военным следственным управлением СК РФ.
В случае несогласия с идентификацией погибшего, а также по вопросу выдачи результатов идентификации, заявитель вправе обратиться с ходатайством в следственный орган (порядок предусмотрен ст. 119 УПК РФ) или обжаловать действия (бездействие) следователя в соответствии со ст.124—125 УПК РФ, в том числе в судебном порядке.
Обращения по данному вопросу следует направлять по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 42/1 на имя руководителя Военно-следственного управления СК РФ по Южному военному округу.
Как получить увольнение со службы.
В ходе службы в одной из частей, расположенной в Волгоградском гарнизоне, у мужа развился инсулинозависимый диабет. Комиссия его не уволила, признав ограниченно годным к военной службе. Как быть, ведь ему нужно постоянно мерить уровень сахара в крови и колоть препарат?
Марина Николаевна, Ростовская область.
— Вопросов по медицинской помощи бойцам к волгоградскому Уполномоченному поступает от участников СВО и членов их семей немало. В частности, есть вопросы по проведению военно-врачебной экспертизы на предмет установления категории годности к военной службе.
Категория годности военнослужащему устанавливается в соответствии с Постановления Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». Там имеется Расписание болезней из 17 разделов по всем патологиям с установленными медицинскими формулировками, привязанными к соответствующим категориям годности к военной службе.
В августе прошлого года в это расписание были внесены изменения, на наш взгляд, негуманно ужесточившие критерии экспертной оценки здоровья военнослужащих.
Волгоградским Уполномоченным будут представлены предложения в ответственные федеральные органы власти по гуманизации установленных критериев военно-врачебной экспертизы.
Обратите внимание, что каждый военнослужащий имеет право обжаловать решение госпитальной военно-врачебной комиссии в вышестоящую инстанцию.
О многодетных отцах и гражданских женах.
Исходя из практики обращений в аппарат волгоградского Уполномоченного, Юрий Корзеев выделил ряд социальных аспектов в отношении бойцов СВО, которые требуют доработки.
"Речь идёт о ситуации, например, когда мужчина становится многодетным отцом, уже находясь в зоне СВО, — говорит Юрий Викторович. — Для состоящих на воинском учёте многодетных отцов этот вопрос регулируется федеральным законодательством (№ 31-ФЗ от 26.02.1997). В частности, отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется, согласно п. 4 ст. 18, отцам четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет.
А вот порядок увольнения с военной службы тех, кто стал многодетным отцом после призыва, пока не чётко не регламентирован. Да, командование части на основании решения аттестационной комиссии может ходатайствовать об увольнении многодетного отца. Но эта норма для органов военного управления носит рекомендательный, а не обязательный характер".
Ещё один момент касается получения выплат жёнами, отношения с которыми не были оформлены официально.
«Закон однозначно на стороне официально оформленных отношений, — объясняет Юрий Викторович. — При вступлении в наследство законный супруг автоматически входит в первую очередь наследников наравне с детьми и родителями. Партнёры при сожительстве такими правами не обладают — необходимо завещание или иные юридические основания. Поэтому незарегистрированная жена прав на получение мер социальной поддержки в отношении гражданского мужа-участника СВО не имеет».