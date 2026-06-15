Как в Волгограде помогают семьям участников СВО

При этом ситуация может быть разной: тяжелораненый может попасть в плен, а может быть вынесен с поля боя эвакуационно-санитарной группой другого подразделения и размещён в одном из полевых госпиталей. Боец может попасть в плен и находиться в частных тюрьмах, которых немало на линии боевого соприкосновения, эксплуатироваться как раб на строительстве защитных сооружений. Информация о пленении может не попасть в официальные украинские реестры.