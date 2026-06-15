IT-эксперт Жиленко: мошенники обманывают туристов с помощью подмены номеров

IT-эксперт Игорь Жиленко напомнил, что в летний сезон мошенники особенно активно применяют технологии подмены телефонных номеров. Их жертвами становятся люди, которые отправляются на отдых за границу. Там преступники и рассчитывают поймать в свои сети тех, кто устал после перелета или еще не адаптировался. С помощью технологии подмены номер звонки маскируют под официальные вызовы от банков или операторов связи.