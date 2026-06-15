Хабаровские абитуриенты получают сведения о поступлении круглосуточно

Специалисты центра проконсультируют по общим правилам приема в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру или ординатуру, а также использованию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; объяснят правила приема по целевой квоте, а также особенности приёма для иностранных граждан и льготных категорий.