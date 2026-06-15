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Хабаровские абитуриенты получают сведения о поступлении круглосуточно

Начал работу единый контакт-центр Минобрнауки России.

Источник: Хабаровский край сегодня

Министерство образования и науки России накануне старта приёмной кампании запустило работу единого контакт-центра для абитуриентов. До 30 ноября включительно поступающие в вузы могут в круглосуточном режиме получить всю необходимую информацию о поступлении, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Специалисты центра проконсультируют по общим правилам приема в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру или ординатуру, а также использованию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; объяснят правила приема по целевой квоте, а также особенности приёма для иностранных граждан и льготных категорий.

Контакт-центр работает круглосуточно. Задать вопрос можно из любого региона России по телефону горячей линии 8 (800) 444−51−15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru.