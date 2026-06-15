МИД РФ: Представители Украины и США поругались на спецсессии Генассамблеи ООН

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине. По мнению европейских политиков, толчком для переговоров потенциально может стать нынешняя линия соприкосновения.