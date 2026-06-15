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МИД РФ: Представители Украины и США поругались на спецсессии Генассамблеи ООН

На специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в феврале произошел конфликт между представителями Украины и США. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

На специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в феврале произошел конфликт между представителями Украины и США. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

— Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами, — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, Вашингтон внес правки в итоговую резолюцию февральской спецсессии, которые Киев посчитал неприемлемыми. Одна из них касалась исключения пункта о приверженности территориальной целостности Украины.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине. По мнению европейских политиков, толчком для переговоров потенциально может стать нынешняя линия соприкосновения.

В своем открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров и обменяться военнопленными по формуле «всех на всех».

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