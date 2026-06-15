МИД РФ: Представители Украины и США поругались на спецсессии Генассамблеи ООН

— Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами, — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, Вашингтон внес правки в итоговую резолюцию февральской спецсессии, которые Киев посчитал неприемлемыми. Одна из них касалась исключения пункта о приверженности территориальной целостности Украины.
До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине. По мнению европейских политиков, толчком для переговоров потенциально может стать нынешняя линия соприкосновения.
В своем открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров и обменяться военнопленными по формуле «всех на всех».