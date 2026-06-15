В Челябинской области отремонтируют еще пять километров трассы Р‑254 «Иртыш»

Дорожные рабочие начали менять покрытие на участке с 20-го по 25-й километр федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Красноармейском округе Челябинской области. Речь идет об отрезке пути от поселка Петровского до поселка Вахрушево, сообщает Упрдор «Южный Урал».
«Будет устранено пучинообразование на локальных участках, полностью восстановлено дорожное покрытие, устроены обочины, произведена горизонтальная дорожная разметка термопластиком. Подрядчик рассчитывает завершить замену слоев износа на 5-километровом отрезке уже в 2026 году, хотя окончание работ планировалось на 2027 год», — говорят в ведомстве.
Ранее рабочие уже облагородили отрезок дороги от Челябинска до поселка Петровского. Кроме того, в 2026 году планируется закончить капитальный ремонт дороги от поселка Вахрушево до села Миасского.
Эта дорога обеспечивает логистическую связь с особой экономической зоной «Южноуральская» в Красноармейском муниципальном округе.