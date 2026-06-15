В Хабаровске с 6 июля ограничат горячую воду в нескольких районах

Ограничения в подаче горячей воды коснутся: Краснофлотского и Кировского районов (Амурский бульвар, улицы Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежская, Ленинградская); Железнодорожного района (все дома, кроме расположенных на Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской улицах, в районе ДОСов, «Хабаровск 2» и посёлке Горького — они будут получать горячую воду от ХТЭЦ 1); части Центрального района (в границах улиц Ленина (нечётная сторона), Ленинградской, Дикопольцева, К. Маркса, Амурского бульвара, Гоголя, Некрасова); населённых пунктов Хабаровского района (Матвеевка, Тополево).