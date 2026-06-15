Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске с 6 июля ограничат горячую воду в нескольких районах

С 6 по 24 июля в Хабаровске будет остановлена работа ТЭЦ 3 для проведения планового ремонта.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 24 июля в Хабаровске будет остановлена работа ТЭЦ 3 АО «ДГК» для проведения планового ремонта теплофикационного оборудования, сообщает Дальневосточная генерирующая компания. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Энергетики выполнят обслуживание запорной арматуры и задвижек, а также проведут контроль металла на трубопроводах для выявления слабых мест. Эти меры необходимы для надёжной работы системы теплоснабжения в будущем отопительном сезоне.

Ограничения в подаче горячей воды коснутся: Краснофлотского и Кировского районов (Амурский бульвар, улицы Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежская, Ленинградская); Железнодорожного района (все дома, кроме расположенных на Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской улицах, в районе ДОСов, «Хабаровск 2» и посёлке Горького — они будут получать горячую воду от ХТЭЦ 1); части Центрального района (в границах улиц Ленина (нечётная сторона), Ленинградской, Дикопольцева, К. Маркса, Амурского бульвара, Гоголя, Некрасова); населённых пунктов Хабаровского района (Матвеевка, Тополево).

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru