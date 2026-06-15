Помочь. Понять. Поддержать. Как в Волгограде помогают семьям участников СВО

«Речь идёт о ситуации, например, когда мужчина становится многодетным отцом, уже находясь в зоне СВО, — говорит Юрий Викторович. — Для состоящих на воинском учёте многодетных отцов этот вопрос регулируется федеральным законодательством (№ 31-ФЗ от 26.02.1997). В частности, отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется, согласно п. 4 ст. 18, отцам четырёх и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет. А вот порядок увольнения с военной службы тех, кто стал многодетным отцом после призыва, пока не чётко не регламентирован. Да, командование части на основании решения аттестационной комиссии может ходатайствовать об увольнении многодетного отца. Но эта норма для органов военного управления носит рекомендательный, а не обязательный характер».