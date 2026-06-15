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В Хабаровске женщину осудили за фиктивных детей и выплаты на 3 млн рублей

Суд назначил условный срок за мошенничество с пособиями и материнским капиталом.

В Хабаровске Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».

Установлено, что в 2018 году женщина организовала оформление документов о рождении двух несуществующих детей, попросив знакомую подтвердить факт их появления в органах ЗАГС. На основании предоставленных сведений были выданы свидетельства о рождении.

Позднее аналогичным способом в 2020 году она зарегистрировала рождение ещё одного ребёнка, которого фактически не существовало.

В результате на протяжении 2019−2024 годов обвиняемая получала социальные выплаты и средства материнского капитала. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 3 млн рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также с неё взыскан ущерб в пользу регионального центра соцподдержки и Отделения Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО на сумму более 3,3 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.