В Хабаровске женщину осудили за фиктивных детей и выплаты на 3 млн рублей

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также с неё взыскан ущерб в пользу регионального центра соцподдержки и Отделения Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО на сумму более 3,3 млн рублей.