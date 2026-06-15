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Германия обогнала Бразилию по голам на чемпионатах мира

Сборная Германии вышла на первое место по количеству забитых мячей за всю историю чемпионатов мира по футболу, опередив Бразилию после победы над командой Кюрасао.

Теперь в активе немецкой сборной (с учётом результатов ФРГ и объединённой Германии) 239 голов, тогда как у Бразилии — 238.

Германия является четырёхкратным чемпионом мира и 21 раз участвовала в финальных стадиях турнира. Бразилия выступала на всех 23 чемпионатах мира и является пятикратным победителем турнира.

Напомним, немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1 в матче группового этапа чемпионата мира, который прошёл в Хьюстоне (США). В составе победителей отличились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль. Единственный гол у Кюрасао забил Ливано Комененсия.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

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