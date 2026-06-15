Германия обогнала Бразилию по голам на чемпионатах мира

Напомним, немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1 в матче группового этапа чемпионата мира, который прошёл в Хьюстоне (США). В составе победителей отличились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль. Единственный гол у Кюрасао забил Ливано Комененсия.