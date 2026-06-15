В Красноярске суслики за неделю покусали 12 человек

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщили пугающую статистику: за минувшую неделю на красноярском острове Татышев суслики покусали 12 человек, среди них пятеро детей в возрасте от 9 до 15 лет. И это, подчеркивают в ведомстве, только те, кто обратился в медучреждение. Все покусанные здоровы, им оказана необходимая медицинская помощь. Но есть и грустные новости: суслики могут быть переносчиками различных заболеваний, включая бешенство. Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз напоминают горожанам простое правило: никакого кормления с рук, даже если вам в глаза смотрит это «невинное создание» и просит печеньку.