Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 15 июня

Воронежские коммунальщики продолжают готовиться к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике на теплоцентралях и котельных ведут во всех районах города. Для этого требуется отключение горячей воды.
Подключать водонагреватели с 15 июня придется жителям почти пяти сотен домов Воронежа. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на этой рабочей неделе.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.
С 16 по 25 июня.
ул. Артамонова, 22 В, 22б.
С 16 по 29 июня.
ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;
Ленинский пр., 124а, 124б, 126, 130, 132;
ул. Набережная, 1, 1а/1;
ул. Конституции, 135а, 139, 141а;
ул. Липецкая, 108а, б, 124.