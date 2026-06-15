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Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 15 июня

Включать водонагреватели придется жителям почти пяти сотен домов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские коммунальщики продолжают готовиться к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике на теплоцентралях и котельных ведут во всех районах города. Для этого требуется отключение горячей воды.

Подключать водонагреватели с 15 июня придется жителям почти пяти сотен домов Воронежа. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на этой рабочей неделе.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.

С 16 по 25 июня.

ул. Артамонова, 22 В, 22б.

С 16 по 29 июня.

ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;

Ленинский пр., 124а, 124б, 126, 130, 132;

ул. Набережная, 1, 1а/1;

ул. Конституции, 135а, 139, 141а;

ул. Липецкая, 108а, б, 124.