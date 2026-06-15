Почему ночные перекусы вредят кишечнику

Ночные перекусы нарушают работу кишечника на клеточном уровне. Об этом в своем канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование американских ученых из Техаса.
Ученые наблюдали за мышами, у которых разные клетки кишечника имели встроенные световые маркеры. Когда животных переводили на дневное кормление, большинство клеток адаптировались к новому режиму.
Однако интерстициальные клетки Кахаля — главные регуляторы перистальтики, то есть движения пищи по кишечнику, — отказывались перестраиваться. Рассинхронизация клеток, по мнению исследователей, приводит к синдрому раздраженного кишечника, запорам и вздутию.
«Бутерброд с колбаской в два часа ночи — не просто лишние калории, а полноценный сбой работы кишечника», — подчеркивает эндокринолог Павлова.
Врач рекомендует придерживаться режима питания в светлое время суток и не устраивать ночных перекусов — это один из способов сохранить здоровье кишечника без лекарств и специальных диет.
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