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Почему ночные перекусы вредят кишечнику

Эндокринолог Павлова дала подробные объяснения.

Ночные перекусы нарушают работу кишечника на клеточном уровне. Об этом в своем канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование американских ученых из Техаса.

Ученые наблюдали за мышами, у которых разные клетки кишечника имели встроенные световые маркеры. Когда животных переводили на дневное кормление, большинство клеток адаптировались к новому режиму.

Однако интерстициальные клетки Кахаля — главные регуляторы перистальтики, то есть движения пищи по кишечнику, — отказывались перестраиваться. Рассинхронизация клеток, по мнению исследователей, приводит к синдрому раздраженного кишечника, запорам и вздутию.

«Бутерброд с колбаской в два часа ночи — не просто лишние калории, а полноценный сбой работы кишечника», — подчеркивает эндокринолог Павлова.

Врач рекомендует придерживаться режима питания в светлое время суток и не устраивать ночных перекусов — это один из способов сохранить здоровье кишечника без лекарств и специальных диет.

Ранее сообщалось, как волгоградские врачи спасли мальчика с раной в сердце.