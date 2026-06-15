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Из Красноярска задерживают рейсы в Краснодар и Сочи из-за атак БПЛА

Аэропорт Красноярск предупредил о возможных изменениях в расписании.

Источник: Комсомольская правда

Утром 15 июня аэропорт Красноярск предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании со стороны авиакомпаний. Причина — атака украинских БПЛА на юг России.

Как сообщили в Минобороны, над регионами страны за ночь перехватили и уничтожили 123 беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями.

Согласно онлайн-табло, сейчас задерживаются три рейса из Сочи в Красноярск. Так, рейс авиакомпании NordStar перенесли с 04:55 на 14:10, а Nordwind Airlines — с 07:50 на 21:15.

«В связи с ранее введенными в аэропортах Сочи и Краснодара временными ограничениями на использование воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание рейсов путем переноса времени вылета», — пишет пресс-служба аэропорта Красноярск в социальных сетях.

Фото: сайт kja.aero.

Кроме того, в красноярском аэропорту задерживаются рейсы в Сочи и Краснодар.

Следить за информацией о времени прилетов можно на сайте воздушной гавани краевой столицы, в колл-центрах и чат-ботах авиакомпаний.

Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме.

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