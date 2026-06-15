Соглашение о мире между США и Ираном может привести к проблемам для Израиля: раскрыты подробности документа

По словам источника, основными проблемами для Тель-Авива являются, что соглашение не решает, что будет с иранскими запасами обогащенного урана и не ограничивает ядерную программу Тегерана, полагаясь на его добрую волю. Кроме того, в Израиле считают, что сделка не приведет к падению иранского правительства, а об этом факте так мечтает Тель-Авив. Также нет четкого механизма прекращения Ираном поддержки «Хезболлы» и других сил.