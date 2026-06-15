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Запрет США на доступ к Anthropic вызвал тревогу в Европе и Канаде

После запрета новейших моделей Anthropic для иностранцев, Европа и Канада приняли решение о срочной разработке собственных моделей ИИ, чтобы «не зависеть от решений других держав».

Источник: РБК

Запрет США на доступ иностранных компаний к новейшим моделям Anthropic подчеркивает опасность чрезмерной зависимости от нескольких мощных ИИ-инструментов, заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Bloomberg.

«Ситуация, в которой мы сейчас все оказались из-за Mythos и Fable, может повториться, если мы будем слишком сильно полагаться на определенные модели», — сказал он. В то же время премьер отметил, что «никто не сделал ничего плохого в этой ситуации».

Тем не менее, Карни отметил, что между Канадой и США «налажен хороший обмен информацией» в сфере ИИ и были «выявлены некоторые риски», связанные с новейшей моделью Anthropic.

Bloomberg отмечает, что на саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет с 15 по 17 июня, будет обсуждаться тема ИИ. В среду на встречу должны прийти главный исполнительный директор Anthropic Дарио Амодей и Главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман.

«Нам нужно добиться прогресса в области ИИ», — сказал Карни, отметив, что «по итогам саммита не будет объявлено о выполнении поставленных задач».

Как пишет Reuters, приказ Министерства торговли США о приостановке доступа иностранцев Anthropic стал напоминанием о том, что Европа сильно зависит от американских моделей ИИ.

Агентство отмечает, что европейские политики на фоне запрета «в один голос» призвали ускорить разработку собственных моделей ИИ.

«Это внезапное решение напоминает нам о том, что искусственный интеллект уже стал серьезной проблемой для национального суверенитета», — заявил лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По его словам, страны, которые «в срочном порядке» не начнут разработку собственных моделей искусственного интеллекта «будут все больше и больше зависеть от решений других держав».

В то же время депутат Европарламента от финской консервативной партии Финляндии Аура Салла заявила, что «Европа не может и дальше строить свой технологический стек на основе доступа, который может быть в одночасье перекрыт иностранным правительством».

По словам депутата ЕП от консервативной партии Болгарии Евы Мейделл, Европе следует «определить, какие из наступательных и оборонительных возможностей мы хотим развивать, как сделать это быстро и как работать с надежными партнерами».

Reuters отмечает, что многие комментаторы обратили внимание на французскую компанию Mistral, которая, по данным агентства, ведет переговоры о привлечении финансирования в размере €3 млрд при оценочной стоимости компании в €20 млрд.

13 июня Anthropic сообщила о том, что правительство США обязало ее закрыть доступ к своим самым передовым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных пользователей, не являющихся гражданами США.

Позднее американский инвестор и сопредседатель совета советников президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс объяснил данное решение обнаружением возможности обхода встроенных механизмов безопасности.

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