МВД: в Москве квартиры мошенникам чаще всего отдают пожилые женщины

Представитель МВД отметил, что принятые в 2025 году меры начали приносить положительные результаты: «Человек, когда приходит в агентство продавать жилое помещение, он, как правило, уже там начинает понимать, что оказался под влиянием мошенников». Однако граждан просят быть бдительными еще на этапе телефонных разговоров с незнакомыми людьми.