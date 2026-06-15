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Из Красноярска до Ужура теперь можно доехать на электричке и поданном своевременно автобусе

С 15 июня 2026 года запустят комбинированный маршрут из Красноярска в Ужур.

С 15 июня 2026 года запустят комбинированный маршрут из Красноярска в Ужур.

Он объединит ежедневный электропоезд КрасЖД «Западный экспресс», курсирующий из столицы Красноярского края до самой западной станции дороги Красная Сопка, с автобусной перевозкой до города Ужура.

Автобус также будет ходить ежедневно, чтобы жители Ужура в любой день могли воспользоваться электропоездом, соединяющим три города — Назарово, Ачинск и Красноярск.

Отправление «Западного экспресса» со ст. Красноярск в 7:32 (по вторникам и пятницам в 07:27); прибытие на ст. Красная Сопка в 12:33.

Далее пересадка в автобус, следующий по маршруту Красная Сопка — Крутояр — Ужур:

отправление автобуса из Красной Сопки от ост. «Станция» в 12:50; прибытие в Ужур на ост. «Автостанция» в 14:01.

В обратном направлении:

отправление автобуса из Ужура (ост. «Автостанция») в 11:05; прибытие в Красную Сопку (остановка «Станция») в 12:20.

Электропоезд «Западный экспресс»:

с ж/д станции Красная Сопка в 12:43; прибытие в Красноярск в 17:52.

Расписание двух видов транспорта состыковано таким образом, чтобы пересадка занимала у пассажиров минимальное количество времени. Решение о запуске мудьтимодального маршрута принято губернатором Красноярского края по итогам рабочей поездки в Ужурский муниципальный округ.

Отметим, что ужурцы смогут значительно сэкономить на проезде, воспользовавшись этим маршрутом. В пригородных поездах действуют как федеральные, так и региональные льготы. Полная стоимость проезда на электропоезде и автобусе из Ужура в Красноярск в полтора раза ниже, чем проезд по тому же маршруту на автобусе.