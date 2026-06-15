В Калининградском аэропорту отменяют и задерживают более 30 рейсов

Самолёт авиакомпании Nordwind из Москвы должен был приземлиться ещё днём в воскресенье, затем вылет перенесли на 00:05 понедельника, но в итоге отменили совсем. Также в числе отменённых оказались два борта «Победы» из Москвы и Санкт-Петербурга и ещё один лайнер «Аэрофлота» из столичного Шереметьево. Соответственно, эти же рейсы отменены из Калининграда.