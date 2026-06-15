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В Калининградском аэропорту отменяют и задерживают более 30 рейсов

Некоторые лайнеры должны были улететь ещё в воскресенье.

Источник: Клопс.ru

В Калининградском аэропорту отменили прилёт и отправку 8 рейсов. Ещё 10 лайнеров поднимутся в небо задержкой, а 13 бортов сядут с опозданием. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Храброво в понедельник, 15 июня.

Самолёт авиакомпании Nordwind из Москвы должен был приземлиться ещё днём в воскресенье, затем вылет перенесли на 00:05 понедельника, но в итоге отменили совсем. Также в числе отменённых оказались два борта «Победы» из Москвы и Санкт-Петербурга и ещё один лайнер «Аэрофлота» из столичного Шереметьево. Соответственно, эти же рейсы отменены из Калининграда.

В числе задержанных самолёты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также два рейса из Екатеринбурга. Время опоздания варьируется от 15 минут до почти 8 часов, как в случае с бортом «Уральских авиалиний» из Домодедово, который вместо 18:25 ожидается в 2:15 вторника.

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