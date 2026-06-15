Нижегородская область заняла 13 место по социально-экономическому положению в РФ

Нижегородская область оказалась на 13 месте в рейтинге субъектов РФ по социально-экономическому положению. Результаты исследования представили эксперты РИА Новости.
По итогам интегрального рейтинга 2025 года Нижегородская область получила 65,97 баллов. В 2024-м этот показатель составлял 67,98 баллов: тогда регион занимал 14 строчку.
Ранее мы писали, что нижегородцы составили рейтинг профессий с самыми завышенными зарплатами.
Напомним, что Нижегородская область лидирует в рейтинге инвестклимата АСИ по инженерным сетям.