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Нижегородская область заняла 13 место по социально-экономическому положению в РФ

За год она поднялась на одну строчку.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская область оказалась на 13 месте в рейтинге субъектов РФ по социально-экономическому положению. Результаты исследования представили эксперты РИА Новости.

По итогам интегрального рейтинга 2025 года Нижегородская область получила 65,97 баллов. В 2024-м этот показатель составлял 67,98 баллов: тогда регион занимал 14 строчку.

Ранее мы писали, что нижегородцы составили рейтинг профессий с самыми завышенными зарплатами.

Напомним, что Нижегородская область лидирует в рейтинге инвестклимата АСИ по инженерным сетям.