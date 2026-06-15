В загоревшейся в Петербурге квартире погиб мужчина

При пожаре, который возник в двухкомнатной квартире в Петербурге, погиб мужчина, сообщает городское управление МЧС в «Максе».
Инцидент произошел в доме на проспекте Большевиков. Пожар возник в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Его площадь составила 6 кв. м.
«В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали, к тушению привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава.
Вечером 8 июня пожар вспыхнул в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. В помещении ангара, по предварительным данным, произошел взрыв паров ацетона. В результате инцидента четыре человека погибли, еще двоих госпитализировали.
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