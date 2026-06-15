В Волгограде кран-гигант начал установку 120-метрового колеса обозрения

Отметим, ранее строители произвели установку четырёх опор и центрального вала будущего колеса обозрения. Как ожидается, «Звезда Сталинграда» примет своих первых посетителей уже в этом сезоне. Проектировщики объекта обещают, что с колеса обозрения будет открываться уникальный вид на панораму, где можно будет разглядеть практически каждый уголок города-миллионника. Колесо обозрения сможет вместить в себя до 408 человек. Продолжительность одного оборота — 23 минуты. Кабинки будут оборудованы системой кондиционирования.