Шашлык без документов: суд запретил красноярскому кафе готовить из мяса неизвестного происхождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске суд запретил предприятию общепита использовать мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.
Решение принято по иску Россельхознадзора к предпринимателю, который работает в кафе узбекской кухни «РLOVE» на улице Молокова.
Ранее специалисты ведомства установили, что в заведении готовили шашлыки из говядины, долму, куриное филе, крылья, лагман и другие мясные блюда из сырья без необходимых ветеринарных документов. Они должны оформляться в системе «Меркурий».
Как сообщили в Россельхознадзоре, предпринимателю уже выдавали предостережения о недопустимости нарушений обязательных ветеринарных требований. Однако, по данным ведомства, нарушения продолжились.
В итоге Россельхознадзор обратился в суд. Ведомство потребовало запретить деятельность по предоставлению услуг общественного питания с использованием продукции без ветеринарных сопроводительных документов.
Советский районный суд Красноярска удовлетворил иск.
В Россельхознадзоре отмечают, что в 2026 году это уже пятое аналогичное судебное решение в Красноярском крае, вынесенное в пользу ведомства.
Предпринимателям, работающим в сфере общепита, напомнили: животноводческое сырье для приготовления блюд должно обязательно сопровождаться ветеринарными документами.