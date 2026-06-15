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Шашлык без документов: суд запретил красноярскому кафе готовить из мяса неизвестного происхождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске суд запретил предприятию общепита использовать мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске суд запретил предприятию общепита использовать мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.

Решение принято по иску Россельхознадзора к предпринимателю, который работает в кафе узбекской кухни «РLOVE» на улице Молокова.

Ранее специалисты ведомства установили, что в заведении готовили шашлыки из говядины, долму, куриное филе, крылья, лагман и другие мясные блюда из сырья без необходимых ветеринарных документов. Они должны оформляться в системе «Меркурий».

Как сообщили в Россельхознадзоре, предпринимателю уже выдавали предостережения о недопустимости нарушений обязательных ветеринарных требований. Однако, по данным ведомства, нарушения продолжились.

В итоге Россельхознадзор обратился в суд. Ведомство потребовало запретить деятельность по предоставлению услуг общественного питания с использованием продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Советский районный суд Красноярска удовлетворил иск.

В Россельхознадзоре отмечают, что в 2026 году это уже пятое аналогичное судебное решение в Красноярском крае, вынесенное в пользу ведомства.

Предпринимателям, работающим в сфере общепита, напомнили: животноводческое сырье для приготовления блюд должно обязательно сопровождаться ветеринарными документами.