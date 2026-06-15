На Таймыре официально закрепили название исторической гавани Колин-Арчер

Гавань Колин-Арчер на севере Красноярского края внесли в Государственный каталог географических названий, сообщили в региональном управлении Росреестра.
Объект расположен в Таймырском Долгано-Ненецком округе и имеет важное историческое значение для освоения Арктики.
Ещё в конце XIX века норвежский исследователь Фритьоф Нансен рекомендовал эту гавань как надёжное место для зимовки судов. В 1900 году здесь зимовала экспедиция Эдуарда Толля на шхуне «Заря». Своё название гавань получила в честь норвежского кораблестроителя Колина Арчера, чьи суда считались одними из самых надёжных для работы в Арктике.
В Росреестре отметили, что официальное закрепление названия поможет избежать разночтений в картах, документах и навигационных материалах, что важно для научных исследований, экспедиций и развития арктической инфраструктуры.
Ранее мы сообщали, что на карте Красноярского края появились мыс Аварийный и мыс Васильева.