На Таймыре официально закрепили название исторической гавани Колин-Арчер

Ещё в конце XIX века норвежский исследователь Фритьоф Нансен рекомендовал эту гавань как надёжное место для зимовки судов. В 1900 году здесь зимовала экспедиция Эдуарда Толля на шхуне «Заря». Своё название гавань получила в честь норвежского кораблестроителя Колина Арчера, чьи суда считались одними из самых надёжных для работы в Арктике.