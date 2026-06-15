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На Таймыре официально закрепили название исторической гавани Колин-Арчер

Гавань имеет важное историческое значение для освоения Арктики.

Гавань Колин-Арчер на севере Красноярского края внесли в Государственный каталог географических названий, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Объект расположен в Таймырском Долгано-Ненецком округе и имеет важное историческое значение для освоения Арктики.

Ещё в конце XIX века норвежский исследователь Фритьоф Нансен рекомендовал эту гавань как надёжное место для зимовки судов. В 1900 году здесь зимовала экспедиция Эдуарда Толля на шхуне «Заря». Своё название гавань получила в честь норвежского кораблестроителя Колина Арчера, чьи суда считались одними из самых надёжных для работы в Арктике.

В Росреестре отметили, что официальное закрепление названия поможет избежать разночтений в картах, документах и навигационных материалах, что важно для научных исследований, экспедиций и развития арктической инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что на карте Красноярского края появились мыс Аварийный и мыс Васильева.

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