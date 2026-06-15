На «Казань Ринге» второй этап СМП РСКГ выиграл гонщик Владимир Солдатов

В Высокогорском районе Татарстана на автодроме «Казань Ринг» с 12 по 14 июня прошел второй этап СМП РСКГ — российской серии кольцевых автогонок. Победу одержал Владимир Солдатов из татарстанской команды «ТАИФ Моторспорт». Для Владимира Солдатова это уже вторая победа в текущем сезоне.
Интересно, что изначально первым финишировал Владимир Атоев. Однако судьи назначили штраф за контакт с другим болидом под управлением Артема Северюхина. После чего тот сошел с трассы.
Следующий этап СМП РСКГ состоится в августе на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.