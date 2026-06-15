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На «Казань Ринге» второй этап СМП РСКГ выиграл гонщик Владимир Солдатов

Для представителя татарстанской команды это уже вторая победа в текущем сезоне.

Источник: Комсомольская правда

В Высокогорском районе Татарстана на автодроме «Казань Ринг» с 12 по 14 июня прошел второй этап СМП РСКГ — российской серии кольцевых автогонок. Победу одержал Владимир Солдатов из татарстанской команды «ТАИФ Моторспорт». Для Владимира Солдатова это уже вторая победа в текущем сезоне.

Интересно, что изначально первым финишировал Владимир Атоев. Однако судьи назначили штраф за контакт с другим болидом под управлением Артема Северюхина. После чего тот сошел с трассы.

Следующий этап СМП РСКГ состоится в августе на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.