В минприроды составили список мест, где растут реликтовые деревья гинкго в Калининградской области

Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) — единственный сохранившийся представитель древнейшего отряда Ginkgoales, который появился на планете более 290 миллионов лет назад, задолго до эпохи цветковых растений. Родом это дерево из Восточной Азии. В Китае оно признано национальным символом, олицетворяющим стойкость и долголетие.