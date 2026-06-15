В День России нефтяники «РН-Ванкор» провели патриотический велопробег по острову Татышев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День России колонна велосипедистов в цветах национального триколора — белом, синем и красном — преодолела более трех километров по живописному острову Татышев, одному из самых популярных мест для активного отдыха в Красноярске.
В честь главного государственного праздника работники дочерних предприятий «Роснефти» в различных регионах страны провели патриотические, экологические, спортивные и донорские акции, организовали интеллектуальные и творческие конкурсы.
Отметим, компания вносит большой вклад в сохранение культуры и традиций народов России. Массовые праздничные акции объединили поколения нефтяников в разных городах, стали символом единства, силы и неделимости народов, данью уважения к многовековой истории нашей страны.