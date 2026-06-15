Нижегородцы могут претендовать на премию «Совесть» за помощь детям

Дмитрий Лиханов, возглавляющий Российский детский фонд, подчеркнул, что премия адресована людям с обострённым чувством сострадания — тем, для кого понятие совести наполнено реальным смыслом. Каждый год оргкомитет получает огромное количество заявок — сотни обращений поступают из самых разных уголков России. Среди претендентов на награду — представители самых разных сфер: от педагогов и медиков до волонтёров, деятелей искусства, военных и тех, кто системно занимается благотворительностью.