Нижегородцы могут претендовать на премию «Совесть» за помощь детям

Жители Нижегородской области могут подать заявку на участие в конкурсе на получение Международной гуманитарной премии имени Альберта Лиханова. Предстоящий конкурс станет уже третьим по счёту, сообщили организаторы.
Эта награда создана для тех, кто активно развивает благотворительные инициативы, направленные на поддержку детей. Инициаторами учреждения премии стали Российский детский фонд и Фонд Альберта Лиханова.
Дмитрий Лиханов, возглавляющий Российский детский фонд, подчеркнул, что премия адресована людям с обострённым чувством сострадания — тем, для кого понятие совести наполнено реальным смыслом. Каждый год оргкомитет получает огромное количество заявок — сотни обращений поступают из самых разных уголков России. Среди претендентов на награду — представители самых разных сфер: от педагогов и медиков до волонтёров, деятелей искусства, военных и тех, кто системно занимается благотворительностью.
Среди тех, кто уже удостоился этой почётной награды в предыдущие годы, — Татьяна Сорокина, мать-героиня, подарившая дом и заботу более чем 80 приёмным детям, знаменитый врач Валентин Дикуль, а также Евгений Жилицын — медик из ДНР, который провёл свыше тысячи операций детям, пострадавшим от огнестрельных и минно-взрывных ранений.
В 2026 году премия будет вручаться в нескольких номинациях: «Милосердие и забота», «Благотворительность», «Духовная защита», «Во имя мира и жизни» и «Искусство ради добра». Отдельно выделена номинация, посвящённая достижениям в области литературы и журналистики.
Главный приз — гран‑при за исключительный вклад в защиту детства — символичен: его обладатель получит статуэтку, выполненную в форме слезы. Остальные лауреаты будут награждены медалями и памятными дипломами.
Приём заявок продлится с 24 июня по 15 августа. Право выдвигать кандидатов предоставлено российским государственным и общественным организациям, благотворительным фондам (в том числе из дружественных стран), а также благополучателям.
Имена победителей станут известны 13 сентября — в день рождения Альберта Лиханова. Торжественная церемония награждения состоится в Москве 14 октября — в годовщину основания фонда.
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