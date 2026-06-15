Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади, порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сейчас в столице нашей Родины плюс 15,2 градуса. Ясно. Видимость — 14 километров. Ветер штиль. Влажность — 99%. Атмосферное давление — 739,0 миллиметра ртутного столба», — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом.
«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади», — подчеркнул Тишковец.
По его словам, будет дуть южной четверти ветер с переходом на западные румбы со скорость четыре-девять метров в секунду, порывистый.
«Температура воздуха — плюс 19 — плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба», — отметил синоптик.