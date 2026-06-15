В Ужуре полицейские задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников

Правоохранители прибыли домой к женщине и задержали курьера. Им оказался 18-летний житель Томской области. Молодой человек получил задание через мессенджер: за денежное вознаграждение он должен был приехать в Ужур и забрать «посылку», не подозревая (по его словам), о характере преступной схемы.