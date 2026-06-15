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В Ужуре полицейские задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужуре сотрудники полиции предотвратили хищение крупной суммы денег у пожилой женщины и задержали молодого человека, выполнявшего роль курьера в схеме телефонного мошенничества.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужуре сотрудники полиции предотвратили хищение крупной суммы денег у пожилой женщины и задержали молодого человека, выполнявшего роль курьера в схеме телефонного мошенничества.

В дежурную часть обратилась руководитель местного отделения банка. Она сообщила, что неизвестные лица пытаются обманным путем похитить у 86-летней клиентки около 1,5 млн рублей.

Накануне пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о якобы попытке хищения ее денежных средств. Женщину убедили срочно снять деньги со счета и передать их курьеру для «сохранности» у мнимых сотрудников силовых структур.

Бдительная сотрудница банка во время операции обратила внимание на подозрительное поведение клиентки и заподозрила мошенничество. Информация была оперативно передана в полицию.

Правоохранители прибыли домой к женщине и задержали курьера. Им оказался 18-летний житель Томской области. Молодой человек получил задание через мессенджер: за денежное вознаграждение он должен был приехать в Ужур и забрать «посылку», не подозревая (по его словам), о характере преступной схемы.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Красноярскому краю.