Трагедией закончилась история россиянки на Бали: женщина выпила вино и впала в кому

Отмечается, что для родных россиянки происходящее — это настоящая трагедия. Они говорят, что несмотря на осложнения в состоянии Анны, будут бороться за ее жизнь до конца. Близкие россиянки заявляют, что будут добиваться дополнительных обследований, они не согласны с заключением балийских врачей о смерти мозга.