В Хабаровске 60-летнюю жительницу осудили на 19 лет за подготовку теракта

Суд приговорил 60-летнюю жительницу Хабаровска к 19 годам лишения свободы по делу о террористической деятельности, сообщила региональная прокуратура.
Суд постановил, что она вовлекала двух знакомых в деятельность террористической организации и в совершение теракта. Также, по данным следствия, она изготовила зажигательное устройство для совершения атаки на заранее выбранный объект.
«Окончательно выбрав объект посягательства, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества, самодельных зажигательных устройств, а также изготовила последнее для реализации задуманного», — говорится в сообщении.
Ее признали виновной в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), прохождении обучения, проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), склонении и ином вовлечении лиц к совершению террористического акта (ч. 1.1 ст. 205.1) и в приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса).
19 лет лишения свободы женщина проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ей два года ограничения свободы и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете.
В мае суд в Санкт-Петербурге приговорил 30-летнюю местную жительницу к 12 годам колонии общего режима по делу о теракте. По данным Следственного комитета, в октябре 2025 года она по указанию неустановленных лиц бросила на территорию полка охраны и конвоирования на Загребском бульваре два самодельных зажигательных устройства, которые взорвались и загорелись. При попытке поджечь третье устройство женщину задержали.
До задержания женщина вела блог о психологии, на который были подписаны почти 1,7 тыс. человек.
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