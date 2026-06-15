В Хабаровске 60-летнюю жительницу осудили на 19 лет за подготовку теракта

В мае суд в Санкт-Петербурге приговорил 30-летнюю местную жительницу к 12 годам колонии общего режима по делу о теракте. По данным Следственного комитета, в октябре 2025 года она по указанию неустановленных лиц бросила на территорию полка охраны и конвоирования на Загребском бульваре два самодельных зажигательных устройства, которые взорвались и загорелись. При попытке поджечь третье устройство женщину задержали.