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Сокуров опубликовал письмо Михалкову о «запрещенных» в России фильмах

Режиссер Александр Сокуров обратился к председателю правления Союза кинематографистов России Никиту Михалкову с просьбой поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые не получили прокатного удостоверения в России.

Режиссер Александр Сокуров обратился к председателю правления Союза кинематографистов России Никиту Михалкову с просьбой поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые не получили прокатного удостоверения в России.

В письме, опубликованном в Telegram-канале сценариста, утверждается, что в последние несколько лет режиссеры сталкиваются с «систематическими цензурными запретами, которые исключают возможность продолжения развития».

— Никто в России не располагает такими властными возможностями, как вы. Если вы сочтете возможным помочь вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших соотечественников, я был бы очень благодарен, — написал он.

Кроме того, в своем посте Сокуров указал 37 картин, которые ранее были запрещены к показу. Среди них — «Монастырь» (2022) Александра Молочникова, «СКУФ» (2026) Алексея Степанова, а также «Русский ковчег» (2002) и «Солнце» (2024).

В феврале Министерство культуры России не выдавало прокатное удостоверение фильму «Скуф». В ведомстве уточнили, что заявлений от создателей картины не поступало, несмотря на анонсированную премьеру.