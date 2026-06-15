Сокуров опубликовал письмо Михалкову о «запрещенных» в России фильмах

— Никто в России не располагает такими властными возможностями, как вы. Если вы сочтете возможным помочь вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших соотечественников, я был бы очень благодарен, — написал он.