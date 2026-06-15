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Диетолог Игнатикова: интервальное голодание сильно влияет на женское здоровье

Эксперт дала советы, на что обратить внимание при выборе интервального голодания.

Источник: Комсомольская правда

Диетолог-терапевт Елена Игнатикова дала советы, которые позволят не навредить организму при выборе интервального голодания. Это система питания, основанная на чередовании периодов приема пищи и воздержания от нее.

Выбор конкретного режима зависит от индивидуальных особенностей здоровья и пола, так как мужской и женский организмы по-разному реагируют на длительные пищевые паузы, обусловлено это различиями в гормональном фоне.

Наиболее распространенными являются схемы, где ограничивается ежедневное «пищевое окно», или варианты с существенным ограничением калорийности в определенные дни недели.

На что опираться при выборе системы интервального голодания:

Гормональное здоровье. Длительные периоды ограничения влияют на эндокринную систему. У женщин возможны последствия в виде сбоя менструального цикла или гормонального фона.

Психологическое состояние. Резкое ограничение рациона может спровоцировать расстройства пищевого поведения, вызывать психологический дискомфорт.

Питательная ценность. В случае сокращения времени на прием пищи становится сложнее обеспечить организм всеми необходимыми нутриентами, белками и витаминами.

Медицинские противопоказания. Низкая калорийность рациона противопоказана при ряде заболеваний ЖКТ, диабете, расстройствах пищевого поведения, в периоды беременности и лактации.

Основное внимание следует уделять сбалансированности рациона и получению всех необходимых витаминов и минералов в течение дня, пишет RuNews.ru.

Специалист подчеркнула, что перед началом любых значительных изменений в рационе или режиме питания необходимо проконсультироваться с врачом.