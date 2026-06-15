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В ДТП с автобусом в Тюменской области один человек погиб, 11 пострадали

Один человек погиб и еще 11 пострадали в результате ДТП с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля в Исетском районе Тюменской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Один человек погиб и еще 11 пострадали в результате ДТП с участием вахтового автобуса и грузового автомобиля в Исетском районе Тюменской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Авария произошла ранним утром на 101-м км федеральной трассы Р-254. По данным ведомства, водитель вахтового автобуса столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком.

На момент происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Прибывшие на место сотрудники МЧС провели деблокировку одного из пострадавших.

«В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домой», — говорится в сообщении.

В мае на 120-м км федеральной трассы Тюмень — Омск столкнулись Honda-минивэн и Lada. Авария произошла, когда 26-летний водитель Lada выехал на главную дорогу и не предоставил преимущество второму автомобилю.

Ранения получили водитель и пассажир Lada, а также 48-летний водитель и четверо пассажиров Honda, две женщины и двое мужчин.

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