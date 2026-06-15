56% компаний в Нижнем Новгороде нанимают стажёров после практики

Сами молодые специалисты также активно используют стажировки как старт карьеры. Около 70% респондентов в возрасте 18−27 лет сообщили, что устроились на работу именно в те компании, где проходили стажировку. Ещё 11% получили предложение, но отказались от него, а 7% заявили, что не получили оффер вовсе.