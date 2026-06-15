56% компаний в Нижнем Новгороде нанимают стажёров после практики

В Нижнем Новгороде более половины работодателей приглашают стажёров на работу после завершения практики. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса компаний и молодых людей до 27 лет с опытом стажировок.
Согласно исследованию, 56% работодателей делают оффер более чем половине своих стажёров. При этом каждая четвёртая компания предлагает работу только наиболее успешным кандидатам.
Программы стажировок действуют у 27% нижегородских работодателей, ещё 36% не имеют формализованных программ, но при этом принимают стажёров.
Сами молодые специалисты также активно используют стажировки как старт карьеры. Около 70% респондентов в возрасте 18−27 лет сообщили, что устроились на работу именно в те компании, где проходили стажировку. Ещё 11% получили предложение, но отказались от него, а 7% заявили, что не получили оффер вовсе.
Большинство молодых людей рассматривают стажировки прежде всего как способ получить практический опыт — так ответили 73% участников опроса. Лишь 11% изначально ориентированы на последующее трудоустройство в конкретной компании. В то же время работодатели всё чаще используют стажировки как инструмент закрытия кадрового дефицита.
Ранее сообщалось, что около десяти тысяч жителей Нижегородской области приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства.