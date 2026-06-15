Жителям Нижнего Новгорода разослали смс с рекомендацией кипятить воду

Вечером 14 июня часть нижегородцев неожиданно получила уведомления на телефон, в которых содержался совет употреблять только кипячёную воду. Также рекомендовалось использовать её для гигиены полости рта и обработки продуктов питания. О массовой рассылке сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своём телеграм-канале.