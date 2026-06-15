Все российские банки могут попасть в «белый список» уже осенью

Речь идет о перечне сервисов, которые остаются доступными во время ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас в списке находится мало банков. Из-за этого кредитные организации оказываются в неравных условиях при обслуживании клиентов. Депутат отметил, что уже обращался по этому вопросу в правительство и Банк России. Идею включить все банки поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.