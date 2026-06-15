Все российские банки могут попасть в «белый список» уже осенью

Банки, которые пока не входят в «белый список» онлайн-ресурсов, могут включить туда осенью. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Речь идет о перечне сервисов, которые остаются доступными во время ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас в списке находится мало банков. Из-за этого кредитные организации оказываются в неравных условиях при обслуживании клиентов. Депутат отметил, что уже обращался по этому вопросу в правительство и Банк России. Идею включить все банки поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее Банк России сообщал, что обсуждает с Минцифры включение всех банков в такой перечень.
Сейчас «белый список» насчитывает более 500 российских сервисов. В него входят соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие значимые ресурсы. Одно из условий для включения в список, размещение вычислительных мощностей на территории России. Решение о добавлении каждого ресурса принимают с учетом требований органов, отвечающих за безопасность.