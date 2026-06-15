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В Воронежской области появились первые 100-балльники

26 выпускников написали ЕГЭ на максимальный результат.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области сразу 26 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов, сообщили в региональном министерстве образования утром 15 июня.

Максимальный результат ребята получили по химии и литературе, которые были одними из первых в сезоне сдачи ЕГЭ. Их сдавали почти 2,5 тысячи воронежских выпускников.

— Средний балл по литературе составил 63, причем 97% участников успешно преодолели порог, каждый третий набрал более 70 баллов, — сообщила министра образования Воронежской области Наталья Салогубова. — Почти пятая часть сдававших экзамен по химии — это круглые отличники с результатом в более чем 85 баллов.