В Воронежской области появились первые 100-балльники

— Средний балл по литературе составил 63, причем 97% участников успешно преодолели порог, каждый третий набрал более 70 баллов, — сообщила министра образования Воронежской области Наталья Салогубова. — Почти пятая часть сдававших экзамен по химии — это круглые отличники с результатом в более чем 85 баллов.