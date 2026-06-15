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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Минобороны России.

Российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Минобороны России.

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