ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Минобороны России.
Новость дополняется.
Российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Минобороны России.
Российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Минобороны России.
Новость дополняется.