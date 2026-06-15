Суслики на красноярском острове Татышев стали чаще кусаться

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На острове Татышев за последнюю неделю зафиксировано 12 случаев укусов сусликов.
Пострадали в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 15 лет. Все обратившиеся за медицинской помощью получили необходимое лечение, сообщает Роспотребнадзор.
Животные активно контактируют с людьми из-за попыток их покормить или приблизиться для фото. Однако суслики остаются дикими животными и могут укусить при стрессе или резком движении. Также они могут быть переносчиками инфекций, включая бешенство.
Красноярцев просят не кормить сусликов с рук и не пытаться их трогать, даже если они выглядят безобидно. Лучший способ взаимодействия с дикой природой — наблюдать за животными на расстоянии.