Мастера маникюра назвали тренды лета-2026

Лето — идеальное время для модных экспериментов, а новый маникюр остается одним из самых простых способов освежить образ и добавить ярких акцентов. Корреспондент vrn.aif.ru выяснил у мастеров ногтевого сервиса, какой дизайн актуален в этом сезоне и на что обратить внимание при выборе покрытия.
Минимализм.
Как рассказала мастер ногтевого сервиса Лилия Каража, главный тренд этого лета — естественность, ухоженность и элегантность без перегруженного декора.
«В этом году девушки все чаще выбирают спокойные оттенки и аккуратный дизайн. В моде классика, которая выглядит дорого и актуально в любой ситуации», — отмечает Лилия.
В приоритете остается нюдовая база. Вместо плотного белого цвета лучше выбирать облачный беж, а также полупрозрачные молочные, кремовые и сливочные оттенки. Такое покрытие визуально делает руки более ухоженными и подходит к любому образу — от делового до вечернего.
Не случайно именно «молочный маникюр» сегодня называют одним из главных мировых трендов. Он подчеркивает здоровый вид ногтей, естественный блеск и аккуратность.
Акценты.
Если раньше в тренде были сложные рисунки и обилие страз, то этим летом на первый план выходит лаконичный дизайн. Тонкие линии, едва заметные акценты, миниатюрные точки и геометрические элементы выглядят стильно и современно.
Особое внимание необходимо обратить на горошек, который стал неожиданным трендом этого лета. Такой маникюр смотрится свежо и игриво, но при этом остается достаточно сдержанным для повседневной носки.
Стоит отметить, что яркие цвета в таком дизайне используются как интересная деталь, а не основа образа.
Однотон.
Лучший способ поддержать летнее настроение — сделать пастельный маникюр. Он всегда выглядит ухоженно, не бросается в глаза и легко вписывается в любой дресс-код. Лимонный, небесно-голубой, сливочно-желтый, зефирно-розовый и нежно-лавандовый оттенки вновь возвращаются в число самых популярных запросов в салонах красоты.
Пастель прекрасно сочетается с загорелой кожей, добавляя образу легкости и свежести. Особенно эффектно такие оттенки смотрятся на коротких и средних ногтях, которые в 2026 году также находятся на пике популярности.
Цветной френч.
Французский маникюр переживает очередное модное переосмысление. Вместо привычной белой линии мастера предлагают яркие акценты: красный, оранжевый, желтый, фуксию и другие насыщенные летние цвета. Это удобный вариант для тех, кто устал от классического дизайна, но не хочет сложного рисунка.
Цветной френч остается достаточно сдержанным, но при этом выглядит свежо и современно. Его легко сочетать с гардеробом: цветные линии подойдут как к спокойным базовым комплектам, так и к более яркой одежде.
Среди актуальных вариантов также выделяют микрофренч с тонкой линией и пастельные кончики ногтей.
Втирка.
Еще один тренд, который не теряет популярности — жемчужная втирка. Она создает эффект дорогого шелка или бархата, придавая покрытию мягкое переливающееся сияние.
Особенно выигрышно втирка смотрится на голубых, бежевых, лимонных, коричневых и молочных оттенках, а также на цветном и классическом френче. В 2026 году в моде не зеркальный хром, а более мягкие перламутровые эффекты, которые выглядят дорого и благородно.
По словам Лилии, именно жемчужная втирка остается одним из самых популярных запросов у невест. Она гармонично смотрится на свадебных фотографиях, красиво отражает свет и подходит практически к любому образу. Причем этот тренд востребован не только летом, но и в течение всего года.
Педикюр.
При выборе летнего образа многие уделяют внимание не только маникюру, но и педикюру. По словам мастера ногтевого сервиса Натальи Земледельцевой, самым востребованным вариантом остается однотонное покрытие.
«Летом чаще всего выбирают красные оттенки — от классического красного до фуксии и сложных красно-малиновых тонов. Также популярны белый, черный и нюдовые оттенки: молочный, бежевый и нежно-розовый. Некоторые клиентки предпочитают делать маникюр и педикюр в одном цвете, но примерно столько же выбирают разные оттенки для рук и ног», — отмечает специалист.
Специалист отмечает, что сложный дизайн на ногтях ног сегодня заказывают редко. Большинство клиенток отдают предпочтение лаконичным решениям, которые выглядят аккуратно и остаются практичными в течение всего летнего сезона.
Уход за руками.
Даже самый модный маникюр не будет выглядеть эффектно без регулярного ухода за кожей рук. Как отмечает мастер ногтевого сервиса Марина Шамина, для поддержания аккуратного вида важно ежедневно использовать увлажняющий крем — утром, вечером и после каждого мытья рук. Предпочтение стоит отдавать средствам с гиалуроновой кислотой и питательными маслами.
Не менее важен уход за кутикулой. Эксперт рекомендует наносить специальное масло на каждый ноготь три-пять раз в день, особенно перед сном. Кроме того, раз в неделю полезно использовать скраб для рук, который помогает удалить омертвевшие клетки кожи и сохранить ее гладкость. При работе с моющими средствами мастер советует пользоваться защитными перчатками, чтобы избежать сухости и раздражения.