Мастера маникюра назвали тренды лета-2026

По словам Лилии, именно жемчужная втирка остается одним из самых популярных запросов у невест. Она гармонично смотрится на свадебных фотографиях, красиво отражает свет и подходит практически к любому образу. Причем этот тренд востребован не только летом, но и в течение всего года.