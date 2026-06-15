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Хабаровчан приглашают на выставку «Небо будущего: мир беспилотных технологий»

Увидеть разработки отечественных БПЛА можно с 19 июня 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске на площадке музея им. Н. И. Гродекова 19 июня откроется выставка современных беспилотных авиационных систем «Небо будущего». Знакомство с отечественными технологиями от региональной компании «Аэро-хит» продлится месяц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Главным экспонатом станет модульный беспилотник «Велес», который используют под различные задачи. Его ключевой особенностью является гибкость конструкции и возможность модернизации.

— За каждым экспонатом выставки стоят не только технологии, но и труд большой команды специалистов: инженеров, конструкторов, программистов и испытателей, — отметили в Гродековском музее.

Так, на выставке гости ознакомятся с основными разработками хабаровской компании и узнают больше о современных беспилотных технологиях. Более того, у желающих появится возможность задать свои собственные вопросы специалистам предприятия.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что Хабаровский край прошел в региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».

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